Büyükbaş hayvan hırsızları Van’da yakalandı

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi’nde meydana gelen 24 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelileri Van’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi’nde meydana gelen 24 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ve Jandarma sorumluluk bölgesinde son dönemlerde artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalayabilmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan istihbari çalışmalarda Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında çalınan hayvanları Van ilinde ikamet eden bir şüphelinin ahırında sakladığı belirlendi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Van ilinde icra edilen operasyon neticesinde çalınan hayvanları ele geçirerek hayvan sahiplerine teslim etti. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanmasıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.