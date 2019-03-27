Büyükbakkalköy’de bulunan top mermisi incelenmek üzere götürüldü Büyükbakkalköy’de tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler tarafından top mermisi bulundu.

Büyükbakkalköy’de tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler tarafından top mermisi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından top mermisi, incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

Büyükbakkalköy’de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri ile bomba imha uzman ekipleri sevk edilirken, bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede yapılan incelemelerin ardından, top mermisi incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

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