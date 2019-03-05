MHP'den Kılıçdaroğlu'na: Hiçbir ülkücü sana oy vermez!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkücülerin kırmızı çizgisinin vatan, millet ve beka olduğu olduğunu vurguladı.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bir ülkücü, mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen; 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?"

"50 yıllık şerefli geçmişimizi okusun"

"(En iyi darbe yönetimi, en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür.) diyen Milliyetçi Hareket'i zihninde kurguladığı demokrasi karşıtı cephe içerisinde gösteren Kılıçdaroğlu'nu, Milliyetçi Hareket'in 50 yıllık şerefli geçmişini okumaya davet eden" Büyükataman, şu görüşleri ifade etti:

"Halkı sokaklara çağıranların, 15 Temmuz gecesi ellerini ovuşturanların, terör örgütüne özgürlükçü diyenlerin, terör örgütü uzantılarıyla kapalı kapılar ardında ittifak yapanların Milliyetçi Hareket'in mazisinden ve demokrasi kültüründen bir damlacık olsun nasiplendikleri takdirde yönlerini zillete değil millete çevirecekleri muhakkaktır.

"Hatalı fiilinde ısrar ediyor"

Her seçim öncesi seçimlerin güvenliğini sorgulayan, her seçimin ardından halkı tahrik edip kendisi ortalıkta gözükmeyen CHP yönetimi, demokrasinin bir aracı olan seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyerek, halkı galeyana getirip toplumu iç huzursuzluğa ve hatta kalkışmaya yönlendirmesi demokrasiden nasibini alamadığının göstergesidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili oldukça bozuk olan, demokrasiyi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına alan açmak olarak gören CHP, etkin pişmanlıktan faydalanıp cezasının affedilmesi için uğraşacağına, Türk milletinin gözünün içine baka baka hatalı fiilinde ısrar etmektedir. Ne mutlu dostunu, düşmanını tanıyanlara, ne mutlu yatağında akan ırmaklara."