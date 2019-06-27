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Büyükakın üst geçit çalışmasını yerinde incelede

Başkan Büyükakın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:09
Büyükakın üst geçit çalışmasını yerinde incelede

Başkan Büyükakın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne inşa edilen yaya üst geçidinin geldiği son durumu yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi’ne inşa edilen yaya üst geçidinin geldiği son durumu yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişini sağlayacak üst geçidin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Üst geçit inşa çalışmalarımızda çok önemli bir aşama kaydedildi. Tamamlandığında yaya ulaşımında yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak, bölge halkımız güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilecek” dedi.


Yaşamın içinde vatandaşımızın karşılaştığı eksikliklere karşı çalıştıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “İnsan merkezli hizmet anlayışımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütmeye devam edeceğiz. Kocaeli enerjisi ve üretim kapasitesi çok yüksek olan bir kenttir. Hizmet ve eser siyasetimizi gönüllere girerek yapmayı sürdürüyoruz. Tek bir amacımız var, halkımızın yaşamına değer katmak” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:09
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