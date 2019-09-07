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BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça: Tüm umutlarımızı kaybetmek üzereyiz

Nafaka mağdurlarının gözü kulağı 1 Ekim’de açılacak olan Meclis’te. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel, “1 Ekim’de açılacak olan Meclis’in gündemine gelmesi beklenen yargı reformunun birinci paketinde nafaka düzenlemesinin yer almadığını görüyoruz.Mağdur kadınlar, devletimizin evladı değil mi? Devletimizden yasal düzenlemeleri yaparak bizlere eşitlik ve adaletli olmasını bekliyoruz.” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:26
BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça: Tüm umutlarımızı kaybetmek üzereyiz

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada süresiz nafaka mağdurlarının sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“Tüm umutlarımızı kaybetmek üzereyiz”

Platform olarak 2014 yılından bu yana insani, vatani ve siyaset üstü düşüncelerle nafaka mağdurlarının sorunlarının giderilmesi için mücadele verdiklerini hatırlatan Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel, “İlk olarak 2016’da TBMM araştırma komisyonuyla başlayan ve 2018’de ise Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat planıyla açıkladığı ve sorunun çözümünü istediği, üzerinde çalışmaların devam ettirildiğini bildiğimiz nafaka sorununun sürekli ötelenmesi nedeniyle tüm umutlarımızı kaybetmek üzereyiz.” şeklinde konuştu.

“Sorununu Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz”

Mağduriyetlerin gün geçtikçe daha da arttığını ve mağdurların yaşadığı olumsuzlukların artık dayanabilecek aşamayı geçtiğini hatırlatan İlknur Birsel, sözlerini şöyle sürdürdü:

1 Ekim’de açılacak olan Meclis’in gündemine gelmesi beklenen yargı reformunun birinci paketinde nafaka düzenlemesinin yer almadığını görüyoruz. Bu sorunun hangi aşamaya geldiğini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı platform olarak ziyaret edip kendilerine anlatmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez olsun bizi dinlemesini ve kabul için randevu verilmesini arzu ediyoruz.”

“Mağdur kadınlar, devletimizin evladı değil mi?”

BİA Platformu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yetkililerini seslendiklerini ifade eden İlknur Birsel, “Devletimizi hem ‘ana’ ve hem de ‘baba’ olarak görüyoruz. Ana ve baba evlatlarını ayırabilir mi? Devletimizin kadını korumasına ilişkin elbette bir sözümüz yok fakat ‘kadını koruyalım’ derken gerçek mağdur olan, ezilen emekçi kadını, süresiz nafaka mahkumu ile evli kadını, nafaka borcu ödeyen anayı, kız kardeşi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Bu sözünü ettiğimiz insanlar devletimizin evladı değil mi?” diye sordu.

“Mevcut yasalar, dürüst ve düzgün insanları mağdur ediyor”

Art niyetli erkeklerin bir şekilde nafaka ödemekten kaçındığını ve öte yandan ise bir karıncayı dahi incitmekten çekinen düzgün, dürüst insanların sürekli borç alarak ayrıldıkları eski eşlerine sürekli nafaka ödediklerine dikkat çeken İlknur Birsel, şunları söyledi:

Dürüst insanlar, yasalara boyun eğiyor ve sürekli borçlanarak nafaka ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Ödeme yapamadıklarında ise gidip hapiste yatıyorlar ama asla kadına şiddet uygulamıyorlar. Ödeme durumu olmayan erkekler sürekli, eşlerinden, yakınlarından ve hatta gerekirse bankalardan krediler alarak eski eşlerine nafakalarını ödemeye çalışıyorlar. Kadınların kurnazı ve fırsatçısı ise bu dürüst insanları adaletsiz yasalardan istifade ederek dibine kadar kullanıyorlar.Yasalar iyileri, dürüst insanları kötülerden korumak için mi, yoksa kötülere iyileri, dürüst insanları ezdirmek için mi varlar?

“Eşitlik ve adalet istiyoruz”

10 gün ya da 1 ay evli kalıp 10-15 yıldır çocuksuz bir kadına nafaka ödeyen insanların olduğunu ve bunun büyük bir adaletsizlik oluşturduğunu belirten Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel, sözlerini şöyle tamamladı:

Dürüst ve düzgün mağdur insanlar çaresizlikten, derin bir haksızlığa uğramışlık sendromu içindeler. Bu insanlarımız adalete olan güven duygularını tamamen kaybetmiş haldeler. Sağlıklı birer birey olan bu insanlar, yaşananlardan sonra bu yasalar sayesinde psikolojik sorunları olan bir insan haline gelebiliyorlar. Uzun yıllar yüzünü görmediği kadına nafaka ödeyen mağdurlar amansız hastalıklarla boğuşur duruma düşüyorlar. ‘Kadını koruyalım’ derken diğer cinsi yok saymak adalet sahibi bir devletin yapacağı iş olmamalı. Bitmeli artık bu ömür boyu bitmeyen işkence. Küstürme çocuklarını kendine devlet baba. Gençleri evlilikten soğutma lütfen. Bizi ayakta tutan güçlü aile yapımızın çökmesine izin verme. Ne kadın ne erkek, hiç kimse mağdur olmasın. Eşitlik ve adalet istiyoruz sadece...Borcumuzun sonunu bilmek ve inanmak, güvenmek istiyoruz devlet baba…

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:26
  1. Ankara
  2. Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu
  3. İlknur Birsel Büyükakça
  4. İlknur Birsel
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