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Büyükada’da bu eziyet vicdanları yaralıyor

Büyükada’da yağmurlu havada yere düşerek yaralanan atı sürükleyen faytoncuların ata yaptığı eziyet kameraya yansıdı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:19
Büyükada’da bu eziyet vicdanları yaralıyor

Büyükada’da faytona koşulan atlara yapılan eziyetlere bir yenisi daha eklendi. Büyükada’da yağmurlu havada ilerlerken bir anda yere düşerek yaralanan atı faytoncular sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.

Bir ayağı faytonun demirinde asılı kalan at, suyun içinde sürüklendiği sırada canının yanmasına daha fazla dayanamayarak hareket etmeye çalıştı. Yaşanan olay sırasında faytonun içinde bulunan yolcuların sessiz bir şekilde oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Faytoncuların yürekleri sızlatan bu davranışları cep telefonu kamerasına yansıdı. 


İHA
Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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