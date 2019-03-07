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Büyükada’da 9 atın telef olduğu ahırın sahibine hapis istemi

Büyükada’da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşeyen ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:00
Büyükada’da 9 atın telef olduğu ahırın sahibine hapis istemi

Büyükada’da 9 atın telef olduğu yangına ilişkin kaçak elektrik hattını döşeyen ahır sahibi hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

 

Büyükada Yörükali mevkiinde 1 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen ve 9 atın telef olduğu, 4 atın yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Yangına kısa devre neden olmuş

 

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı kaydedildi.



Ahır sahibi hakkında hapis istemi

 

İddianamede, bahse konu kaçak elektrik hattının yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A.D. tarafından döşendiği belirtilirken, şüpheli A.D. hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

Hazırlanan iddianame, Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse önümüzdeki günlerde şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:00
  1. İstanbul
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