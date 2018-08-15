Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye edildi!
Büyükada davası kapsamında tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Kılıç’ın tahliyesine karar verildi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23
Büyükada davasının tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç aylık olarak yapılan tutukluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan tutuklu olan Taner Kılıç'ın durumunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
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