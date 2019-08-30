Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Nijerya'da resepsiyon düzenlendi

ABUJA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Ahmet Melih Ulueren'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, büyükelçilik çalışanları, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, Türk ve Nijeryalı davetliler katıldı. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Ulueren, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "30 Ağustos'ta kazanılan bu büyük zaferle milletimiz, bağımsızlık ve onuru için neleri başarabileceğini, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermişti." dedi. Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.

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