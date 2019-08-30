Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

BİŞKEK (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Kırgızistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nurlan Çomoyev, diplomatlar, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Resepsiyonda Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği mesajı okudu. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Çomoyev, Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak Türkiye'nin, ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu vurguladı. Çomoyev, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinden övgüyle söz ederek "Türkiye ile Kırgızistan arasında askeri eğitim iş birliği 1993'ten bu yana sürüyor. Bu sürede Türkiye'deki askeri okullarda 400'den fazla Kırgız askeri personel eğitim aldı." ifadelerini kullandı. Öte yandan resepsiyonda piyade başçavuştan kıdemli başçavuşluğa terfi eden Askeri İdare Ataşe Yaşar Mehmet Abay için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Abay'a rütbesi, Kırgızistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Çomoyev ve Abay'ın eşi Çiğdem Abay tarafından verildi.

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