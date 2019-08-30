0553 313 94 23

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi

30 Ağustos 2019 Cuma 20:08
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

BERLİN (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşe Albay Gürkan Çavuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Almanya Genelkurmay 2. Başkanı Koramiral Joachim Rühle, yabancı ülkelerin askeri ataşe ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Aydın, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un, ordusuyla bütünleşen bir milletin, işgal ve sömürgeciliğe karşı meşru direnişle elde ettiği bir zafer olduğu için tüm mazlum milletlere örnek teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişindeki zaferlerin yanı sıra bugün de terör örgütleriyle mücadelede kazandığı zaferlere vurgu yapan Aydın, şöyle devam etti:

"Demokrasimize ve ulusal bütünlüğümüze kastederek anayasal düzenimize ve halkımıza silah doğrultan, kahraman ordumuzun içine sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarının tespitleri ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda tasfiye edilmeleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü adımı eksiksiz olarak ve kararlılıkla atmaktadır. Bu çerçevede alınan tedbirler kısa sürede sonuçlarını göstermiş ve yalnızca FETÖ terör örgütüyle değil, YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelemizde de ciddi başarılar elde edilmiştir."

Almanya Genelkurmay 2. Başkanı Koramiral Rühle de Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eberhard Zorn'un marttaki Türkiye ziyaretinde yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.

Rühle, bu ziyarette iki ülke arasında üst düzey askeri diyaloğun canlandırılmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda askeri ve stratejik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu anımsatarak, "Bunun, askeri iş birliğimizi daha da geliştirmek ve genişletmek için görüş alışverişini sürdürmemizi sağlayan iyi bir temel oluşturduğunu düşünüyorum." dedi.

Tarih boyunca Almanya ile Türkiye arasında savunma alanındaki ilişkilerden örnekler veren Rühle, iki ülkenin NATO misyonları çerçevesinde de yakın iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:08
  1. 30 Agustos Zafer Bayramı
  2. BERLIN
  3. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Goman Dağı'nda Zafer Bayramı coşkusu
    1. Goman Dağı'nda Zafer Bayramı coşkusu
    2. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 6..
    3. Göztepe, Denizlispor maçının..
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
    5. Ege sallanıyor! Bir deprem daha oldu
    6. Kayserispor-Galatasaray maçından notlar
    7. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    8. Ege Denizi'nde deprem
    9. Şiddetli rüzgar elektrik direğini..
    10. Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Ahmet Davutoğlu'ndan cephesinden..
    12. "UEFA ve Avrupa futbol ailesi..
    13. Hatay’da sazlık alanda yangın
    14. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    15. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de
    16. Türkiye’den KKTC’ye uyuşturucuya karşı..
    17. Avrupa borsaları günü İtalya hariç..
    18. Artistik Cimnastik Dünya Challenge..
    19. Mersin’deki kazada ölü sayısı 5’e..
    20. Gölmarmara’da traktör kazası: 1 ölü
    21. Mevlüt Erdinç Fenerbahçe’de
    22. CHP’nin eski yönetim kurulu üyesi..
    23. Zafer bayramı ay ve yıldız yaparak..
    24. Milli kayakçılar Zafer Bayramı'nı..
    25. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den..
    26. Donald Trump çıldırdı: Hiçbir şey..
    27. Damar tıkanıklığı nedir? Damar..
    28. Erdem Özgenç, yeniden Gençlerbirliği'nde
    29. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    30. İsrail askerleri Gazze sınırında 54..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak