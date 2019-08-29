Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos'un milletin birlik ve beraberliğinin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biri olduğunu belirtti.



Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Zaferle Malazgirt'te 1071 yılında başlayan yolculuğun, hiçbir koşul ve düşman karşısında son bulmayacağının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kez daha mutlak bir şekilde dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümünü tarifsiz bir gururla kutluyoruz. Aziz milletimizin imkansızlıklara rağmen değerlerine sahip çıkmak uğruna bütün varlığını ortaya koyarak sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı'nı kesin zafere taşıdığı 30 Ağustos tarihi, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının da en şanlı simgelerinden biridir.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, bu hilal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."











