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Büyük vurgun! Tam 496 kilo ele geçirildi

Avustralya'nın başkenti Sidney'de, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 496 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:36
Büyük vurgun! Tam 496 kilo ele geçirildi

Avustralya Güvenlik Güçlerinin düzenledikleri bir operasyonda 496 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği öğrenildi.

Avustralya Güvenlik Güçlerinin Sidney’de düzenledikleri bir operasyonda 496 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun 57 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, kıyma makinesinin içine gizlenerek ülkeye sokulan uyuşturucunun Türkiye’den getirildiği ifade edildi.

Avustralya polisinin operasyon kapsamında 3 şahsı gözaltına aldığı bildirilirken, şüphelilerin daha büyük bir örgütle bağlarının olduğu da belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:36
  1. Avustralya
  2. Sidney
  3. 496 kilo uyuşturucu

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