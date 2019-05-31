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Büyük Usta Nazım Hikmet, Selçuk’ta anılacak

Şairliğinden öte geride bir yaşam felsefesi bırakan Nazım Hikmet, 56.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:01
Büyük Usta Nazım Hikmet, Selçuk’ta anılacak

Şairliğinden öte geride bir yaşam felsefesi bırakan Nazım Hikmet, 56. Ölüm Yıldönümünde Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle anılacak.Büyük Usta Nazım Hikmet’in adalete, eşitliğe ve özgürlüğe dayanan dünya görüşüne sahip bir şair olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 3 Haziran Pazartesi günü Saat 21.00’de düzenlenecek olan anma etkinliğinde büyük şairi ölümünün 56.yılında Selçuk’ta saygı ve özlemle anacaklarını belirterek, tüm Selçukluları St. Jean Bazilikası’na davet etti.


“İnsanı deniz olmayan yerde, umut adına martı olmaya” çağıran, “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine” sözleriyle hayatın anlamını özetleyen, şiirleriyle aşkı yeniden tanımlayan Şair Nazım Hikmet, kültürü sımsıcak atmosferinde barındıran kent Selçuk’ta saygı ve özlemle anılacak. Selçuk Belediyesinin düzenleyeceği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkı sunacağı anma etkinliği St. Jean Bazilikası’nda gerçekleşecek.


Türk şiirini dünyaya tanıtan, 50’den fazla dile çevrilen şiirleri ve geride bıraktıklarıyla bir şairden fazlası olan Büyük Usta Nazım Hikmet için hazırlanan anma etkinliğinde, Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Dengin Ceyhan’ın piyano resitaline, Tenor Fatih Kayhan ve Oyuncu Tuncer Yığcı da Nazım’ın şiirleriyle eşlik edecek.



"Gururu ve heyecanı bir arada yaşayacağız"


Büyük Usta Nazım Hikmet’i Selçuk Belediyesi olarak anmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Nazım Hikmet bir şairden daha fazlasıdır. O bizlere aşkı, ölümü, özlemi, hayatı anlatan onca mısra bırakmanın yanı sıra, erdeme, onura, eşitliğe, özgürlüğe dayanan bir dünya görüşü de bırakmıştır. Hayata dair ne varsa Nazım’ın dizelerinde bulmak mümkün. Bu yüzden Nazım Hikmet’i ilham veren kent Selçuk’ta anmak, anmaktan da öte daha fazla yaşatmak istedik. Bu etkinliği anlamlı kılan bir başka detay da Selçuk Belediyesi olarak Saint Jean Bazilikası’nda ilk kez böylesine bir kültürel etkinliği düzenliyor olmamız. Nazım’ın dizelerini Saint Jean Bazilikası’nın atmosferinde Selçuklularla buluşturmak da bize ayrı bir gurur ve heyecan verecek” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:01
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