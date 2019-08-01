Büyük umutlarla tedaviye gitti, çocuklarına kavuşamadı Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Durmuş Şahan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Durmuş Şahan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Hastalığını öğrendikten sonra ikamet ettiği Köşk ilçesinden Köyü Cumaderesi’ne taşınan Köşk Birlik Kooperatifi’nin eski şoförlerinden Durmuş Şahan ikindi namazına müteakip köyünde toprağa verilecek.

Bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye giden Durmuş Şahan, amansız hastalığa yakalandığını öğrenince Aydın ve İzmir’deki çeşitli hastanelerde tedavi görmüş durumu iyileşince köyüne dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanan Durmuş Şahan, durumu tekrar kötüleşince Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Büyük umutlarla iyileşip çocukları ile birlikte güzel vakit geçirme umuduyla tedaviye giden 40 yaşındaki Durmuş Şahan’ın ölümü yakınlarını üzdü.

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