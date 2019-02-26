Büyük umutlarla çıktığı yolculuğunda bagajda yakalandı Elazığ'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdulan bir taksinin bagajında ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Taksiciye 2 bin 830 TL, göçmene ise 700 TL para cezası kesildi. "Bagaj kapağı açılmıyor" Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Tunceli yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Meşeli Jandarma Karakolu önünde yol kontrolü yapan ekipler, bir ticari taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü, Jandarma ekiplerinin kontrol etmek istediği taksinin bagaj kapağının açılmadığını söyledi. Para cezası kesilerek sınır dışı edildi Durumdan şüphelenen ekipler, bagaj kapağını sürücüden aldığı anahtarla açtı. Bagajdan kimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı. Bunun üzerine ekipler göçmen şahsı gözaltına alarak 700 TL para cezası kesip sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim etti. Öte yandan taksi sürücüsüne ise 2 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

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