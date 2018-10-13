'Büyük Türkiye'nin başının dik kalması için Allah'a dua ediyoruz'

Filistin meselesini masaya yatırmak üzere İstanbul'da düzenlenen 10. Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'nda konuşan Meşal, "Filistin davasının tasfiyesi için birtakım çalışmalar ve projeler olduğunu belirterek, bu tasfiyenin de Yüzyılın Anlaşması adı altında yürütüldüğünü ifade etti.

Meşal, detayları ilan edilmese de Yüzyılın anlaşmasının; Kudüs'ün "İsrail'in başkenti ilan edilmesi", Han el-Ahmer meselesi, Filistinlilerin geri dönüş hakkının silinmesi, UNRWA'nın parçalanması, Mescid-i Aksa'ya saldırılar ve İsrail'in bölgeye entegre edilmesi çabalarıyla, pratik adımlarının atılmaya başlandığına dikkati çekti.

Düşünürler, alimler ve siyasiler başta olmak üzere İslam dünyasındaki tüm seçkin kesimlere, ümmetin genel ve yerel kaygılarını özellikle de Filistin davasını dengeleyecek bir denklem oluşturmaları çağrısında bulunan Meşal, Filistin halkının 100 yıldır çektiği acılara rağmen hala direndiğini ve bunun bütün planları bozmanın garantisi olduğunu aktardı.

'Bölgedeki sorunlar Filistin'i gündem dışı bıraktı'

Eski Hamas lideri, bölgenin yıllardan beri bazıları yapay bazıları ise gerçek krizlerden dolayı yorgun düşerek Filistin davasıyla ilgilenemediğini, bu sebepten Filistin'in gündem dışı kaldığını, bazılarının bunu kasıtlı yaparak İsrail'den başka çözümün olmadığı propagandasını yaymak istediğini ve bu durumun kendilerini çok rahatsız ettiğini vurguladı.

Her toplumun özgürlük ve onur peşinde koşma hakkı bulunduğunu vurgulayan Meşal, her ülkenin kendi iç işleriyle ilgilenerek başarılı işler ortaya koymasını ancak Filistin'i de unutmaması gerektiğini dile getirdi.

Filistin davasını desteklemek için çalışmalarda performans çıtasını yükselteceklerini aktaran Meşal, "Kudüs'ü korumak, Filistin halkına her zaman yanlarında oldukları mesajını vermek ve Gazze'deki kuşatmayı kaldırmak" suretiyle de bu performansı artırmak istediklerini belirtti.

"Büyük Türkiye'nin halkıyla, yönetimiyle başının dik kalması için Allah'a dua ediyoruz"

Kudüs'ü ve Filistin'i kurtarmak için herkesi bir plan üzerinde çalışmaya davet eden Meşal, bu işin sadece Hamas'ın omuzlarına yüklenmemesini istedi.

İslam ümmeti nezdinde büyük bir kalkınma oluşturmak için genel bir ayaklanma halinde olmaları gerektiğini dile getiren Meşal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük Türkiye'nin halkıyla, yönetimiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başının dik kalması için Allah'a dua ediyoruz."

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri ve Filistinli düşünür Munir Şefik de Filistin davasını çevreleyen zorluklara ve komplolara rağmen zafer elde etme fırsatları bulunduğunu söyledi.

Şefik, ABD Başkanı Danald Trump'ın Filistin'e el koyma ve Filistin davasını tasfiye etmek için yürüttüğü politikasına ve Kudüs'ün Yahudileştirilme ve el konulmaya maruz kalmasına karşı koymak için tek yürek, tek saf olacaklarını belirtti.

Konferansın; Filistin'i kurtarmak için yürütülen çabanın, Filistinliler, Araplar ve Müslümanların oynadığı rolün bir parçası olduğunu kaydeden Şefik, Filistin davası ile içerideki ve dışarıdaki Filistin halkının zor şartlardan geçtiğini fakat zafer elde etme fırsatlarının ufukta göründüğünü sözlerine ekledi.