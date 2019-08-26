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Büyük Taarruz’un yıldönümünde duygulandıran Atatürk silueti

Büyük Taarruz’un 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
Büyük Taarruz’un yıldönümünde duygulandıran Atatürk silueti

Büyük Taarruz’un 97. yılı, İzmir’in Selçuk ilçesinde anlamlı bir törenle kutlanırken, Atatürk’ün Kurtuluş Yolu Anıtı’nda siluetini gören herkes duygulandı.


Büyük Taarruz’un üzerinden 97 yıl geçti. Ülkenin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan anlamlı gün içinse Selçuk ilçesinde tören düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katılırken, saat 12.30’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin Kurtuluş Yolu Anıtı’nda görülmesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. Törende, Kurtuluş Yolu Anıtına üzerinde “Zaferimiz Kutlu Olsun” yazan çelenkte konuldu.


Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 26 Ağustos tarihinin önemine dikkat çekti. Büyük Taarruzun 97. yılını bir kadın belediye başkanı olarak kutlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Sengel, "Bugün 26 Ağustos. Bugünden tam 97 yıl önce bu vatanı kurtarmak için büyük adımlar atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün o kararlılığının günü bugün. Bugün 26 Ağustos; canı pahasına, kan dökerek, şuan bizler rahat edelim, ben bir kadın belediye başkanı olarak bu mikrofonu elime alıp konuşabileyim diye mücadele edenlerin günü bugün. Bugün 26 Ağustos; ’Zafer bizimdir’ diyenlerin günüdür bugün. Bugün 26 Ağustos; mücadele etmekten hiç çekinmeyenlerin günü bugün. Bugün 26 Ağustos; emperyalizme karşı omuz omuza savaşanların günü bugün. Bugün 26 Ağustos ve biz cumhuriyete sahip çıkanların, cumhuriyete sahip çıkmak için nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha anladığımız gün bugün" dedi.


Tören, Simge Şimşek’in Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Davet adlı şiirini okumasıyla devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
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