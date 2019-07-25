Büyük Taarruzdan kalan patlamamış havan topu ve el bombası bulundu

Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar Tarihi Milli Park alanında 1 adet patlamamış havan topu ve bir adet el bombası bulundu.

Afyonkarahisar’da alan kılavuzluğu yapan Habib Akalın, bir takım keşif ve fotoğraf çekmek için gittiği büyük taarruzun yaşandığı Kocatepe eteklerinde 1 adet patlamamış havan topu ve bir adet el bombası buldu. Henüz patlamayan ve büyük tehlike arz eden havan topunun ve el bombasının yanlış kişilere geçmemesini isteyen Akalın, Baş Komutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğüne müracaatta etti. Baş Komutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından teslim alınan havan topu ve el bombasının, barutu boşaltılarak Şuhut Atatürk Evin’de sergileneceği bildirildi.