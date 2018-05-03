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Büyük sorunu çözüyorlar! Kuzey Kore'den zeytindalı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında düzenlenecek olan yüz yüze görüşme yaklaşırken, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 ABD vatandaşının serbest bırakılabileceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:31
Büyük sorunu çözüyorlar! Kuzey Kore'den zeytindalı

Kuzey Kore’deki kaynaklarından bilgi aldıklarını söyleyen Güney Koreli aktivistler, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’daki bir otele yerleştirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump ise paylaştığı Twitter mesajında kısa süre içerisinde tutuklu ABD’lilerin serbest bırakılabileceğini ifade etti: "Herkesin bildiği gibi, önceki iktidar Kuzey Kore çalışma kampında tutulan üç rehinenin serbest bırakılması için sonuçsuz kalan çağrılar yaıyordu. İzlemeye devam edin!"

Kuzey Kore’de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının ikisi 2017 yılında Trump başkanlık görevine geldikten sonra gözaltına alınmışlardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu ABD’lilerin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunda bir yorum yapmıyor.

Üç tutuklu ABD vatandaşı:

Kim Hak-song: Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan bir isimdi. ‘Düşmanca eylemler’ suçlamasıyla Mayıs 2017’de gözaltına alınmıştı. Reuters’ın bir haberinde Kim Hak-song’un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer veriliyordu. Kim mesajında kendisini Kuzey Kore’de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Tony Kim: Kim Hak-song’un gözaltına alınmasından iki hafta önce Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir ay çalıştıktan sonra ABD’ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını Tony Kim’in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore’de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Kim Dong-chul: Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015’te gözaltına alınmış ve 2016’da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore’ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

BBC

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:31
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