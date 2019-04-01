Büyük skandal ortaya çıktı! Oy pusulalarına bakın ne yapmışlar
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir çöp konteynerinde 3 oy pusulası ve zarf bulundu. Olayın ardından emniyet ekipleri harekete geçti.01 Nisan 2019 Pazartesi 23:43
Antalya'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde büyük oranda yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.
Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, bugün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark etti.
Ömer Alsancak'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken ekipler olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yaptı.
3 oy pusulası bulundu
Polis aramada, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf buldu.
Bunun üzerine polis ekipleri okul çevresindeki diğer çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.
Pusulaların çıktığı çöp konteynerinin olduğu yeri gören güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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