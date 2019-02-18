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Büyük skandal! CHP'li adaydan 15 Temmuz anıtına ağır hakaret

CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, kentte yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı hakkında hakaret içeren sözler sarf etti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:19
Büyük skandal! CHP'li adaydan 15 Temmuz anıtına ağır hakaret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Bilecik Belediyesince kentte yapılan anıtlar hakkında şok sözler sarf etti.

"O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey"

Ziyarette bir vatandaşın "Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü başkanım?" demesi üzerine Şahin, "O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey.” dedi.

Öte yandan vatandaşın 'Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü?' dediği anıtın Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde 2017 yılında kazandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı olduğu ortaya çıktı. Burada 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' şiarıyla hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamlarını yitiren 250 şehidin isimlerinin bulunduğu bir anıt çevre sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanmıştı. 

Ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından son 15 yılda kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Şehit Asker, Osmanlı Devlet Arması, 3 Boyutlu Kayı Boyu, Kardeşlik ve Yükselen Türkiye Cumhuriyeti Anıtları yapılmıştı. 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:32
  1. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin
  2. Bilecik Belediyesi
  3. CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin
  4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı
  5. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  6. Tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet

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  • osman karabulutosman karabulut22 dk önce
    her kap kendi içindekini sızdırır.

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