İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar. Ne diyorlar? 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu." dedi.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda, "Fatih'in emaneti bu mübarek şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı.' yazanlara, ezanı ıslıklayan ahlak fukaralarına yine sandıkta çok iyi bir ders vereceğiz." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın "Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli/Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli/Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." dizelerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama Bay Kemal İstiklal Marşı'nı bilmiyor ki. Zaten bu HDP denilenler kongrelerinde bile İstiklal Marşı'nı okutmuyor, bayrağımızı astırtmıyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Benim yiğidom bunlara oy verir mi? 31 Mart da inşallah bunun hesabını sorma zamanı. Hesabını sormaya var mıyız? Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz."

Erdoğan, sandıklara sahip çıkmalarını istediği katılımcılara şöyle seslendi:

"Sandıklara sadece kendimiz için gitmeyeceğiz, sadece evlatlarımızın geleceği için de gitmeyeceğiz, aynı zamanda 27 Mayıs darbesiyle darağacına gönderilen demokrasi kahramanları için gideceğiz. Sandıklara ömrünü ülkesine hizmet etmeye adayan merhum Menderes gibi Özal gibi Türkeş gibi Erbakan gibi devlet adamları için gideceğiz. Sandıklara, bundan 10 sene önce dar-ül bekaya uğurladığımız Sivas'ın yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim için de gideceğiz. Sandıklara, vatanımızın bağımsızlığı için can veren kahramanların aziz hatıraları için gideceğiz. Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız. Tıpkı 1994'te İstanbul'da, 3 Kasım 2002'de tüm Türkiye'de olduğu gibi inşallah milletimize tarihi bir demokrasi bayramı yaşatacağız. 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Ülkemize sahip çıkıyor muyuz? Ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz? Memleket işi gönül işi diyor muyuz? Mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?"

- "Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz"

Türkiye'ye olan sevgilerini 17 yıldır icraatlarla ve eserlerle göstermeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bir Temel var, bir Temel daha var. Bunlardan bir tanesi, Sivas'a yüksek hızlı tren istemiyor. Bir de Temelli var, o da Sezai Temelli. Ben Mardin'de konuşma yapıyorum, yüksek hızlı trenden bahsediyorum. O da 'Mardin'e yüksek hızlı tren gelecekmiş. Sizin yüksek hızlı trene ihtiyacınız var mı?' diyor. Bakın, nasıl birbirlerini buldular Birisi Temel, birisi Temelli. İsimler de tuttu. Bunlar, şu anda ipin ucunu kaçırdılar, ne yaptıklarının farkında değiller." diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra Sezai Temelli'nin hızlı trene ilişkin açıklamalarını katılımcılara izletti. Erdoğan, "Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar. Ne diyorlar? 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor.' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu." dedi.

HDP'li milletvekillerinin konuşmalarını da izleten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kandil'deki adam talimat veriyor, 'Oylarınızı Kürdistan'da şuraya, batıda da biz AK Parti'ye ve MHP'ye seçimi kaybettireceğiz.' diyor. Bunun yanında, Temelli ne diyor? O da 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda oylar AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan'ı çok seviyorsa, Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, buyursun oraya gitsin. Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu Bölgemiz var, Ege'miz var, Marmara'mız var ama Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz."

- "İstanbullu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükselttik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'a 28 katrilyon lira, İstanbul'a 255 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "1994'te geldik, CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle kavuşturduk. CHP demek 3Ç demektir, 'çöp, çukur, çamur.' İstanbul'u öyle bulduk. Bu aziz şehrin güzelliğini biz yeniden ortaya çıkardık. Yolsuzluk vardı, yoksulluk vardı, yasaklar vardı. Bütün bunlarla boğuşan İstanbullu kardeşlerimizin hayat standartlarını yükselttik. Önce Marmaray ile sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından buluşturduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bu CHP zihniyeti bunların hepsine de karşı çıkmadı mı?" diye konuştu.

(Sürecek)