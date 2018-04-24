Büyük şeytan yoğun bakımda!
Eski ABD Başkanı George Bush’un kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.24 Nisan 2018 Salı 09:53
Eski ABD Başkanı George Bush’un kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Eski ABD Başkanı 93 yaşındaki George H.W. Bush’un, önceki gün eşi Barbara Bush'un cenazesini kaldırdıktan sonra kanına yayılan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirildi. George H.W. Bush, 1989-93 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı.
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