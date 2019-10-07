0553 313 94 23

Korsan düğün fotoğrafçılarına sıkı denetim

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası, son dönemde sayıları hızla artan düğün fotoğrafçılarını sıkı takibe aldı. Pek çok kişininvergi ödemeden bu işi yaptığını belirten Başkan Dilek Çamcı, Yıldız Parkında denetime çıktı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:36
Korsan düğün fotoğrafçılarına sıkı denetim

Son yıllarda sayıları hızla artan düğün fotoğrafçıları, başlı başına bir sektör oluşturdu. Doğal mekanlardan gerçekleşen fotoğraf çekimlerine ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, Yıldız Parkı'nda denetime çıktı.

"Vergi ödemeyen fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller"

Korsan fotoğrafçılığa karşı yapılan denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlardan tam destek aldıklarını dile getiren İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, “Vergi mükellefi olmayan korsan fotoğrafçılarla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Korsanla yapacağımız mücadeleye karşı kamu kurum ve kuruluşlarından tam destek aldık. Vergi ödemeyen ve vergi ödeyen fotoğrafçıların hakkını gasp eden fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller. Bizde bunları sonuna kadar takip edeceğiz. Vergi mükellefi olan Ticaret Odası, Birleşik Esnaf Odası ve Fotoğrafçılar Odası’na kayıtlı bütün fotoğrafçı arkadaşlarımla sırt sırta verip güzel günlere koşmak bizim yönetimimizin olmazsa olmazı. Biz burada bu denetimleri yaparken hem devletimizin çıkar ve menfaatlerini düşünmek zorundayız hem de vergi mükellefi olan fotoğrafçılarımızın hak ve hukuklarının savunucusu olduğumuzu ve mücadelemizin bu konuda devam edeceğini beyan etmek isterim“ diye konuştu.

 "Korsan fotoğrafçılığı bende kabul etmezdim"

 Denetimlere destek veren damat Tolga Sak, “Biz de korsana karşıyız. Devletine vergi veren, vatandaşının hakkını koruyan, bu konuda çalışmalar yapan, para kazanmanın helal yoldan olduğunu bilen insanlarla çalışmak bizim açımızdan da çok daha mutluluk verici. Korsan fotoğrafçılığı bende kabul etmezdim. Böyle bir denetim yapıldığı için teşekkür ederiz. Benim böyle bir şey olduğundan bilgim yoktu. Korsan fotoğrafçılık olabileceğini düşünmedim“ şeklinde konuştu.

 "Bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istiyorum"

 Düğün fotoğrafçılığını profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istediğini ifade eden gelin Nevziye Tutal Sak ise, “Korsan fotoğraf olayına bir anlam veremiyorum. Her şeyin neden korsanını seçiyoruz? Bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istiyorum. Ona göre gençlerin yetişmesini istiyorum. Her önüne gelen insan fotoğraf çekmeye meyilli. Özellikle düğün, nişan gibi önemli anlarda bu işi gerçekten hakkıyla yapan fotoğrafçıların olmasını istiyorum“ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:36
  1. İstanbul
  2. düğün fotoğrafçısı
  3. Dilek Camcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap
    1. Başkan Erdoğan'dan ABD'nin..
    2. Kişisel verilerinize sahip çıkın!
    3. Süper Lig'de 8. hafta programı! İşte,..
    4. Mete Yarar Beyaz Saray'ın açıklamasını..
    5. Terim istifa mektubunu cebine koydu
    6. Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın..
    7. Savunma Sanayii Başkanı İsmail..
    8. Beşiktaş'ta Adem Ljajic sabır taşırdı
    9. Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca..
    10. Sabiha Gökçen’den yılın 9 ayında 26..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekatla..
    12. TMSF uluslararası toplantıya ev..
    13. 1,2 milyar dolar yatırımla tersine..
    14. 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman..
    15. YPG yanlısı Mcgurk çıldırdı
    16. Kırmızı listede aranan terörist Ayfer..
    17. Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna..
    18. Güvenlik güçlerine 'yürüyüş güzergahı'..
    19. Emekli maaşları ne kadar olacak? 2020..
    20. Büyük şaşkınlık... Gelin ve damat..
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    "Gidin ve küffara söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü!"
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?