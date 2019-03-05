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Büyük Şanlıurfa mitingine davet

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız tüm Şanlıurfalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

05 Mart 2019 Salı 12:45
Büyük Şanlıurfa mitingine davet

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız tüm Şanlıurfalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitinge davet etti.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ve Urfalılara hitap edeceği mitinge hemşehrilerini davet etti. Yıldız Erdoğan’ın katılacağı Büyük Şanlıurfa mitingine yoğun katılım beklediğini söyledi. Yıldız davet açıklamasında, “Çok değerli Şanlıurfalı hemşehrilerim 8 Mart Cuma günü saat 14.00’da Abide Toplama Merkezi yanında, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz BÜYÜK Şanlıurfa Mitingine hepinizi davet ediyorum. 2019 Yılını Göbeklitepe yılı ilan ederek Şanlıurfa’mıza ve hemşehrilerimize olan sevdasını ortaya koyan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevdamızı bir kez daha coşkulu mitingimizle haykıralım. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimizi, Cumhur İttifakına gönül vermiş kardeşlerimizi büyük Şanlıurfa mitingimize davet ediyorum” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:45
  1. doğa

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