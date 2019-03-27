‘Büyük Sahne’yle hedef 1000 proje

İstanbul Ticaret Odası’nın girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 10’uncu sahnesini BTM Sahne XL adıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Etkinlikte güçlendirilmiş hızlandırma kampından başarı ile çıkan 10 girişimciyi ve projelerini yatırımcılara tanıttı. Ayrıca 9 panel düzenlendi ve girişimcilik ekosistemi masaya yatırıldı. Aynı anda 1000 projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanan BTM, bu projelerden en azından birinin de unicorn olması için çalışıyor.

İşte sahne alan girişimler

-NavlunGO: İhracat firmalarının lojistik hizmeti satın alma süreçlerini saniyelere indiriyor. Lojistik firmalarının rota ve tekliflerini akıllı algoritmalar kullanarak standart hale getiriyor, firmaları listeliyor ve havayolu, karayolu, deniz yolu modlarını karşılaştırmalı olarak gösteriyor. İhracatçı firmalar ile lojistik firmalarına zaman ve maliyet kazancı sağlamayı hedefliyor.

-Onlibüs: Velilerin, çocuklarının servis araçlarını takip edebildiği, önerilerini iletebildiği, okul ve servis yönetiminin servis hizmetini izleyebildikleri bir platform. Onlibüs’deki güvenlik metotları sayesinde araçta çocuk unutulması engellenirken, servis firmalarının iş gücünü 10 kata kadar azaltıyor.

-Oişcepte: Üniversite öğrencilerinin part-time işlerinin paylaşıldığı, işveren tarafından kadro oluşturulduğu ve kadronun sahada yönetiminin sağlandığı bir part-time iş platformu. Özellikle acil işlerde istenen nitelikteki en yakın personele hızlıca ulaşılmasını sağlıyor.

-AdBender: Dizi ve programların ne zaman başladığını, reklama girdiğini ve bittiğini bildirimle öğrenebiliyorsunuz.

-Bilimix: Çocuklardaki bilim insanı cevherini ortaya çıkarma hedefi ile yola çıktı. Eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak, müfredat destekli etkinlik setleri tasarlıyor, üretiyor ve yaygınlaştırıyor.

-BrandFace: Özgün, markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği bir video paylaşım platformu.

-CoSpeak: İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyen kişiler ile yabancı eğitmenleri maksimum 4 kişilik gruplar halinde ortak buluşma alanlarında buluşturan bir platform.

-İndirimde: Kullanıcıların konumlarına özel indirim ve kampanyaları kategorize ederek sunan uygulama; favori ürün, kategori ve market seçimlerine göre yapay zekadan faydalanarak ürün fiyat geçmişi, indirim ve kampanya önerileri yapıyor. Ayrıca marka, market ve ajanslar için ürün/rakip takip sistemleri ve akıllı analiz raporları sunuyor.

-Sensgreen: Kablosuz sensörler ve kişilerden aldığı basit geri bildirimlerle beslediği yapay zeka algoritmalarını ve optimizasyon modellerini kullanarak binalara yönelik kolay kurulabilen ve düşük maliyetli çözümler geliştiriyor.

-Pin Smartdrink: Türkiye’nin ilk akıllı içeceği PİN, zihni canlandırıyor, zinde tutuyor. Şekersiz ve kalorisiz. Kafein ve yeşil çay özütü içeriyor.