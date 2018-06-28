Büyük rezalet! Destek Yayınevi'nin verdiği skandal ilana tepkiler çığ gibi
Destek Yayınevi tarafından muhasebe personeli aramak için verilen iş ilanında eşine 28 Şubat’ta rastlanacak büyük bir skandala imza atıldı. Verilen ilanda "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu.28 Haziran 2018 Perşembe 11:57
Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor.
BÜYÜK TEPKİ!
Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.
iLANIN YAYINLANDIĞI İNSAN KAYNAKLARI SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
İş ilanının yayınlandığı insan kaynakları sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ilanın otomatik olarak sisteme girdiği ve içerik kontrolü yapılmadığı, belirlenen uygunsuzluk üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.
DESTEK YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Skandal ilanın sahibi Destek Yayınevi de gelen tepkiler üzerine Twitter’dan açıklama yaparak özür diledi.
İşte "Ayrımcılık kabul edilemez!" mesajıyla paylaşılan o açıklama;
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