Büyük rezalet! Destek Yayınevi'nin verdiği skandal ilana tepkiler çığ gibi

Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor.

BÜYÜK TEPKİ!

Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.

iLANIN YAYINLANDIĞI İNSAN KAYNAKLARI SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İş ilanının yayınlandığı insan kaynakları sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ilanın otomatik olarak sisteme girdiği ve içerik kontrolü yapılmadığı, belirlenen uygunsuzluk üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.

DESTEK YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal ilanın sahibi Destek Yayınevi de gelen tepkiler üzerine Twitter’dan açıklama yaparak özür diledi.

İşte "Ayrımcılık kabul edilemez!" mesajıyla paylaşılan o açıklama;