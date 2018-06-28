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Büyük rezalet! Destek Yayınevi'nin verdiği skandal ilana tepkiler çığ gibi

Destek Yayınevi tarafından muhasebe personeli aramak için verilen iş ilanında eşine 28 Şubat’ta rastlanacak büyük bir skandala imza atıldı. Verilen ilanda "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:57
Büyük rezalet! Destek Yayınevi'nin verdiği skandal ilana tepkiler çığ gibi

Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor.

BÜYÜK TEPKİ!

Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.

iLANIN YAYINLANDIĞI İNSAN KAYNAKLARI SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İş ilanının yayınlandığı insan kaynakları sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ilanın otomatik olarak sisteme girdiği ve içerik kontrolü yapılmadığı, belirlenen uygunsuzluk üzerine yayından kaldırıldığı bildirildi.

DESTEK YAYINEVİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal ilanın sahibi Destek Yayınevi de gelen tepkiler üzerine Twitter’dan açıklama yaparak özür diledi.

İşte "Ayrımcılık kabul edilemez!" mesajıyla paylaşılan o açıklama;

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 11:57
  1. iş ilanı
  2. türban
  3. baş örtüsü
  4. Destek Yayınevi

YORUM YAZ

  • GurbederGurbeder15 sa önce
    O zaman başörtülüler destek yayınevinden alışveriş yapmasın.
  • zekizeki16 sa önce
    bu şirkert sahiplerine dikkat belliki chp li bunlar gerici yani
  • emin abdulhamidemin abdulhamid17 sa önce
    Bir işyeri ilan verse ve "BAŞI AÇIK ADAYLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR" notu eklese, başına ne gelmez ki! Akit de olmasa bu başörtü düşmanlığı bu alçaklık kimsenin umurunda değil! Neredesin M.İnce?Savcılar derhal harekete geçmeli, dini tercihlerinden dolayı kimsenin kimseyi dışlayıp hakir görüp, ayrımcılık yapmaya, toplumu kin ve nefrete tahrik etmeye hakkı yok! Ceza Yasasına bu gibi hareketler için daha ağır cezalar da eklenmeli!
  • HAŞMETHAŞMET14 sa önce
    SAVCILAR SAVCILAR NEREDESİNİZ ÖLDÜNÜZMÜ .yoksa sizdemi................
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL16 sa önce
    Tabi tabi uzaylilar belkide cinler bu isin icinde..kendileri insan severler..nerdeyse melek gibiler!iSTEDIGINIZ KADAR ACIKLAMA YAPIN cünkü kötü reklamda isinize yaradi..hangi türbanli kapinizi calar bundan sonra??Ucuz ve igrenc bir taktik baska birsey degil!!!
  • Erhak Erhak 15 sa önce
    EĞER YARGI BUNLARA DAVA AÇMAZSA 28 ŞUBAT GÜNLERİNE GERİLEDİK DEMEKTİR.TAVİZ VERİLMEMELİ YARGIDA HESABI SORULMALIDIR.KİMSE ÖZÜR PİŞKİNLİĞİNE BAŞVURMASIN.İLAN SEÇİMLERDEN ÖNCE YAYINLANMIŞ SİYASİ BİR İLANDIR.GEREĞİ YAPILMALIDIR,ESKİ GÜNLERE DÖNMEYELİM DİYORSAK TÜM YERLİ MİLLİ MEDYALAR BUNU KÖPÜRTMEKLE MÜKELLEFTİR.ŞORTLU KIZA TACİZDEN DAHA KÜÇÜK BİR HABER OLMAMALIDIR.BU AYRIMCILIK VE NEFRET SUÇUDUR.UNUTURSAK UNUTULACAK DURUMA DÜŞERİZ.
  • OkOk14 sa önce
    Umit ediyorum muslumanim diyen ordan bir iyne bile almaz bu zihniyet ancak bundan anlar.....Müslüman her zaman oyanik olmali....kendisine guvenmeli en iyi okularda okumali veselam
  • ÖmerÖmer15 sa önce
    Örümcek beyinliler. Sorsan modern diye geçinen alçaklar.
  • HülyaHülya13 sa önce
    Ozaman otomatikman ayrımcılık var.
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