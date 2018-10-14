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Büyük proje başlıyor! Düşmana korku verceek

Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri'nin keşif gözetleme ihtiyacını karşılamak amacıyla Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç projesini başlatıyor.

14 Ekim 2018 Pazar 21:36
Büyük proje başlıyor! Düşmana korku verceek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Ekim’de toplanan SSİK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 6x6 Komuta ve Radar Araçları, 8x8 Sensör ve KBRN Keşif Araçları ile Jandarma Genel Komutanlığı için 6x6 Zırhlı Muharebe Aracı tedariğine yönelik projenin FNSS ile yürütülmesini kararlaştırdı.

Yerli motor kullanılacak

Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere PARS 8x8’i, keşif ve iç güvenlik harekatları için de PARS 6x6’yı üreten FNSS, proje kapsamında ilk kez yerli bir motoru, taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edecek.

Komuta ve Zırhlı Muharebe Araçlarına modern komuta kontrol ve haberleşme donanımı ile 25mm Uzaktan Komutalı Kule Sistemi, Radar Araçlarına ilgili görev donanımı entegre edilecek. 8x8 Sensör ve KBRN keşif araçlarında ise, ileri teknoloji görev donanımı ve 12.7mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunacak.

2 metrelik hendeği aşıyor

PARS 8x8, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30+ yan eğimde hareket edebiliyor. 70 santim yüksekliğinde engel ve 2 metre derinliğinde hendek geçebilen PARS 8x8, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip.

PARS 6x6 da, 8x8’de olduğu gibi özel yakıt tanklarına sahip. Amfibi bir araç olan PARS 6x6, suda saatte 8 kilometre hıza çıkabiliyor.




Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 21:36
  1. Savunma sanayii

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