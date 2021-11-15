'Büyük oyunu hâlâ göremeyen var mı?'

Allah aşkına muhalefetin tabanına sormak isterim büyük oyunu görmeyen var mı?

Körü körüne siyaset yapmayın! Yanlışa yanlış doğruya da doğru demek zor olmasa gerek…

Bu muhalefetin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Çünkü fikir mefkûreleri mülevves olmuş! Düşünceleri okyanus ötelerinde geziniyor…

Bizim ülkemizde Vatan ve Millet için ne yaparsanız yapın ana muhalefet ve ona destek veren muhalefetcikler batılılarla birlikte olmaz yaptırmayız naraları atıyor.

Yok efendim, bize uygun değil iklim bozuluyor ne gereği var batılılardan alalım onlar bizi seviyor sonra da yuları bir güzel boynumuza geçiriyorlar…

Köprü yaparsın olmaz, savunma sanayinde dev yatırımlar yaparsın olmaz, sınırlarımızı korumak için asker göndeririz olmaz ne işimiz var, Petrol ararız Akdeniz de aramayalım dışardan alalım ne gereği var derler.

Yani anlayacağımız ülke yararına ne yaparsanız yapın bunlar sadece olmazlarla karşınıza gelirler… Rica ediyorum bir sorun, ürettikleri bir proje var mı?

Bakın aynı söylemleri bu ülke için önce batılılar der olmaz yapmayın sonra bizim iç muhalefet çıkar aynı tefessüh etmiş zihinle onlara güzellemeler yapar…

Gaye ve maksatları şu Türkiye büyümesin milleti refah içinde yaşamasın mazlumlara yardım etmesin... Ayrıca da sömürülen ülkelerin de gözlerini açmasınlar. Maâlesef geçen hafta İP’li küfürbaz Lütfü şehit yakını bir vatandaşımıza ağza alınmayacak küfürler etti. Önce etmedim diye inkâr etti sonra suçunu kabul etti, özür de diledi fakat bu özrü kabahati işlediği şehit yakınından değil de kendi genel başkanından diledi. Sorarım size bu nasıl bir zihniyettir…

Akabinde Meral hanım da kendi partilisinin suçunu bastırmak için bu rezillik hakkında konuşan, eleştiren, yazanlara affınıza sığınarak kaleme alıyorum Millete “Ya*şak” dedi.

Bu yaşananları esefle kınıyorum herkesin anası bacısı kızı var milletin oyları ile seçilmiş bu kişinin bir şehit yakınına bu denli ağza alınmayacak sinkaflı sözlerinin cezası başta kendi olmakla beraber partisine de rücû edilmelidir.

Milletin vekili şehidin emanetine bu sözleri söylüyor ne yazık size…

Bunlar yaşanırken muhalefetten bir tane kınama, yanlış diyen veya küfürbaz Lütfü istifa et gazimeclisine yakışmayan bir davranış vekilliği iptal olsun gibilerinden hiçbir öneri geldi mi ben şahsen duymadım… Geleceğini de sanmam.

İçler acısı bir muhalefetimiz var. Muhalefet dediğin milli değerleri koruyup gözeten hükümetin yanlışına yanlış doğrusuna da doğru diyendir…

Yoksa şu demek değildir geçmişte muhalefet partili bir vekil mecliste ne demişti mükerrer oluyor fakat hatırlatmak babından: “Bu hükümet Dünya’nın en iyi işini de yapsa bizim bunu alkışlayacak halimiz yok, millet bize bunun için oy veriyor” gibisinden laflar etmişti.

Şimdi asıl konumuza tekrar dönelim. Dünya’daki bu iklim değişikliği sadece Türkiye lehinde gelişmeler yaşanınca mı oluyor? Siz bu necip milletin aklıyla alay mı edersiniz?

Bu konuda bilim adamı olmanıza gerek yok düz mantık sıradan bir insan evladı bile şunu söyler; der ki, arkadaş Dünya da 48 tane sonradan yapılan kanal var bunların en bilindiklerinden birkaç tane örnek vereyim:

Panama Kanalı-Panama

Kiel Kanalı-Almanya

Süveyş Kanalı-Mısır

White Sea-Baltic Kanalı-Rusya

Kaledonya Kanalı- Amerika

Khlong Kanalı-Tayland

Mittelland Kanalı-Almanya

Şimdi sormak lazım batılı ve içimizdeki muhalefet kanadına bunlar yıllar önce yapılmış ve ülkelerine para kazandırırken biz Türkiye olarak Kanal İstanbul’u yapmak istediğimizde Dünyanın iklimi nasıl oluyor da bir anda bozuluyor?

Halen daha Dünyada devam eden kanal inşaatlarını mevcut neden bu batının çocukları onlara sesini çıkarmıyorlar?

Ben size cevabını vereyim çünkü bu kanal yapıldığında parayı Türkiye kazanacak ve Türkiye gelişecek. Olay bu kadar aşikârdır…

Batılılar karşı çıkıyor da hadi onların kuyruk acısı asırlara dayanıyor, anlayamadığım Sayın Kemal Bey elçilere neden mektup yazıp batılı abilerine şikâyet mi ediyor yoksa? Hem de gezi olaylarının baş mimarı Kavala için bildiri yayınlayan elçilere yazması da manidar, değil mi?

Engel olun desteklemeyin ey Dünya ülkelerindeki yatırımcılar diyor.

İklimi buzullardaki Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Rusya, Çin ve daha nice batılı ülkelerin ortalama 600’taneye yakın doğalgaz ve petrol kuyuları Dünya iklimi ekosistemi ve ekolojik yapıyı bozmaz diyen ahmaklar bizim ülkemizdeki yapılan Nükleer enerji sistemi ve Kanal İstanbul bozuyor diyerek ülkesini batılılara her seferinde şikâyet eden muhalefetin tabanına sormak isterim, sizler halen bunların nasıl bir fikir tutulması içinde olduğunu batı hayranlıklarını görmez misiniz?

İnsan biraz Allah’tan korkar, kuldan utanır. Yemek yediğiniz tabağa pislemek bu olsa gerek…

Batılılardan destekli sloganları belli: yaptırtmayız, olmaz, yapamazsınız, yapsanız da biz kullanmayız…

Aynı tencere tava sesleri ilk Fatih Sultan Mehmet köprüsünde de çalınmıştı sene 1988 fikir mefkûreleri değişmemiş…

Bu zihniyetler değil miydi Akdeniz’deki gazı çıkarttırmayız diyenler, 3. Havalimanını yaptırtmayız, (3. Köprü) Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptırtmayız…

Atalar boşa dememiş “it ürür kervan yürür” diye… İnanıyorum Kanal İstanbul yapılır ülkeme ciddi maddi değerler katar muhalefet de gelen geçen batılı gemilerin çıkarttıkları baloncukları sayar bakar durur… Vesselâm…