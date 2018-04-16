Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük operasyon başladı! ATAK'lar ateş altına aldı

Şırnak'ta 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
Büyük operasyon başladı! ATAK'lar ateş altına aldı

 Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde bulunan Kuyutepe üs bölgesine sabah saatlerinde bir grup terör örgütü PKK mensubunun düzenlediği ve 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda, kaçan teröristlerin geçiş güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alındı, bölgeye skorsky helikopterler ve zırhlı Kirpi araçlarıyla da çok sayıda asker sevk edildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "16 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
  1. Şırnak
  2. şırnak operasyon
  3. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    1. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
    2. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    3. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    4. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    5. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    6. Terör örgütüne büyük darbe
    7. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    8. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    9. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    10. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    11. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    12. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    13. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    14. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    15. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    16. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    17. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    18. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    19. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    20. Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi..
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?