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Büyük mütefekkir Mustafa Necati Özfatura, son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında vefat eden büyük mütefekkir Mustafa Necati Özfatura, ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
Büyük mütefekkir Mustafa Necati Özfatura, son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında vefat eden büyük mütefekkir Mustafa Necati Özfatura, ailesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.


Türkiye Gazetesi yazarı, eski Yeşilay Genel Başkanı, büyük mütefekkir Mustafa Necati Özfatura tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti. Özfatura’nın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Eyüpsultan Camii’nde kılındı. Cenaze törenine oğulları İrfan, Murat ve Mehmet Özfatura ile yakınlarının yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile yakınları ve sevenleri katıldı. Törende taziyeleri ise oğulları İrfan, Murat ve Mehmet Özfatura kabul etti. Ardından Özfatura için cenaze töreninde Prof. Dr. Ramazan Ayvallı helallik isterken, namazı Seyyid Abdülcelil Arvas Hoca kıldırdı. Özfatura yakınlarının ve sevenlerinin duaları eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.



“Günde 2 makale yazdığı olurdu”


Özfatura’nın çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Mustafa Necati Özfatura Beyefendi çok güzel bir hayat yaşadı. Kendisi teğmenlikten albaylığa kadar Türk ordusunda çok güzel hizmetler yapmıştır. Emekliliğinden hemen sonra Türkiye Gazetesi’nde makale yazarlığına başlamıştır. Günde 2 makale yazdığı olurdu. Bir diğer husus 5 dil bilirdi, bütün dergi ve gazeteleri takip ederdi” ifadelerini kullandı.



“Yeri doldurulamaz ve örnek bir insandı”


Özfatura’nın İslam dünyasının meseleleriyle çok ilgili bir insan olduğunu ifade eden ve büyük mütefekkirin Türkiye Gazetesi’nde de makale yazdığını belirten Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, “Özellikle camiamızın başı sağ olsun. Türkiye Gazetesi’nin en kıdemli yazarıydı. Yeri doldurulamaz ve örnek bir insandı. Sadece bir köşe yazarı olarak bakmamak lazım bir mütefekkirdi. İslam dünyasının meseleleriyle çok yakından ilgilenen ve İslam dünyasının meseleleri üzerinde en fazla yazı yazan, kafa yoran, fikir üreten bir insandı. Her zaman iyimserlik içerisindeydi, ne kadar ıkıntılar olursa olsun mutlaka ileride iyi çözümlerle son bulacağını hep telkin ederdi” dedi.



Mustafa Necati Özfatura kimdir?


Türkiye’de makale yazma rekorunu elinde bulunduran Mustafa Necati Özfatura, isabetli dış politika yorumları ile Türk siyasetine ışık tutuyordu. Bir dönem Yeşilay Başkanlığı da yapan Özfatura, uyuşturucu ile mücadele dahil pek çok konuda eser sahibiydi. Eserlerinde ve yazılarında Türk İslam dünyasının birliği için kafa yorarak fikir üretiyordu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:13
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