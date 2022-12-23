Büyük müjdeyi verdi! Asgari ücrete o tarihte bir zam daha gelecek

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti iktidarının seçim öncesi asgari ücretle ilgili bir B planı olduğunu belirtti. Par, "İktidar nisan ayında yeni bir zam daha yapabilir" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Seçim öncesine dair bir B planları var.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında kurduğu bir cümle ile bu planın işaretini verdi.

''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' dedi.

(...) İktidar (...) nisan ayında yeni bir zam daha yapabilir.

Seçim öncesinde enflasyonun baz etkisiyle yüzde 50’ler seviyesine gerilemesi bekleniyor.

(...) Tam da o dönemde yeni bir ara zam ile seçmeni memnun ederek sandığa gidebilirler.

Açıkçası ben bu olasılığı çok güçlü görüyorum. (...)"