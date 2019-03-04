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Pakistan-Hindistan krizinde yeni gelişme! Uçuşlara açıldı

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan krizin ardından kapatılan Pakistan hava sahası, bugün yeniden açıldı. Bangkok Havalimanında 6 gündür bekleyen yaklaşık 800 Pakistanlının birkaç gün içerisinde ülkelerine dönmesi bekleniyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:28
Pakistan-Hindistan krizinde yeni gelişme! Uçuşlara açıldı

Hindistan ile yaşanan gerginliğin ardından hava sahasını kapatan Pakistan, bugün uçuşları yeniden başlattığını duyurdu. Bangkok Havalimanında 6 gündür bekleyen yaklaşık 800 Pakistanlı ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Hindistan ve Pakistan arasına patlak veren gerginliğin ardından Pakistan hava sahasını sivil uçuşlara kontrollü bir şekilde kapatmıştı. Uçuşların durdurulmasının ardından farklı ülkelerden evlerine dönmek isteyen yaklaşık 800 Pakistan vatandaşı Tayland’daki Bangkok Havalimanında mahsur kalmıştı. Pakistan Sivil Havacılık İdaresi (CAA) bugün Pakistan’ın hava sahasını uçuşlara yeniden açtığını duyurdu. Havaalanında 6 gündür bekleyen Pakistanlılar evlerine dönmeyi bekliyor.

İki asker uçağı karşılıklı olarak düşürülmüştü

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta terör saldırısı düzenlenmiş, 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. Çarşamba günü iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu. Yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:28
  1. Pakistan
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