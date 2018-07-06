Büyük kriz kapıda: Hükümeti göreve çağırdılar!

Kuveyt'te milletvekilleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "ABD tarafından İran'ın petrol ihracatına kısıtlama getirildiği takdirde bölge ülkelerinin de petrol ihraç edemeyeceğini" söylemesiyle güdeme gelen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tehdidine karşı hükümetten "net bir plan ortaya koyarak gereken tedbirlerin alınmasını" talep etti.

Kuveytli milletvekili Usame Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili tehditlerinin "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Şahin, söz konusu tehditlerin İran'ın düşmanlığının yeni bir göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Hükümetten bu tehditlere karşı net bir plan ortaya koymasını istediklerini aktaran Şahin, konunun ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanmasına rağmen, tehditlerin doğrudan Körfez ülkelerini ve halkını etkilediğini ifade etti.

'KÖRFEZ EKONOMİSİ İÇİN BİR TEHDİT'

Milletvekili Adil ed-Demihi de Kuveyt'in "Alrai" gazetesinde yer alan açıklamasında, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine karşı hükümetin atacağı adımlara ilişkin mecliste özel oturum yapılmasını istediğini belirtti.

Bu konunun Körfez ülkelerinin ulusal güvenliğine yansımaları olacağını, özelde Kuveyt, genelde ise Körfez ekonomisini tehdit ettiğini kaydeden Demihi, hükümetten gerekli tedbirleri almasını ve hazırlıklı olmasını talep ettiklerini aktardı.

Milletvekili Safa el-Haşim de hükümetin konuyla ilgili bir planı olduğunu düşünmediğini belirterek, bunun için hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti.

KUVEYT BÜYÜK BİR KRİZ YAŞAYABİLİR

Öte yandan petrol uzmanı Ahmed Hasan Kerem ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde Kuveyt'in büyük bir kriz yaşayacağını belirtti.

Hürmüz'ün Kuveyt için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kerem, böyle bir durumda Kuveyt'in tüm petrol üretimini durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın Kuveyt'in petrol için tek ihracat kapısı olduğuna işaret eden Kerem, alternatif olarak Suudi Arabistan ve Kızıldeniz üzerinden bir rota oluşturulmasının ise uzun ve külfetli olacağını, bu rotanın bir faydası dokunmayacağını dile getirdi.

Kerem ayrıca bu durumun yalnızca Kuveyt değil bütün Körfez ülkelerini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMALARI TEHDİT OLARAK YORUMLANMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ile Umman körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

Ruhani'nin açıklamalarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen komutanlarından Kasım Süleymani ve İsmail Kevseri gibi isimler Ruhani'ye destek verdiklerini duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını çünkü konunun uluslararası kurallarla bağlantılı olduğunu ve riayet edilmesi gerektiğini söylemişti.

BU YENİ BİR DURUM DEĞİL

Nükleer programı nedeniyle ABD ve Batı'dan İran'a yönelik ne zaman yaptırım uygulanacağı gündeme gelse, Tahran yönetimi karşı hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

ABD ile ihtilaflarının arttığı dönemlerde bölgede düzenlediği tatbikatlar ve ABD deniz donanması unsurlarıyla sürtüşmesi İran'ın uzun yıllardır Hürmüz Boğazı'nda kontrolü elinde tuttuğunu dünyaya ispat etme çabası olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin ana damarlarından biri durumundadır. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından üretilen petrolün yaklaşık yüzde 80'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Singapur gibi enerji talebi yüksek ülkelere sevk ediliyor.​

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, Hürmüz Boğazı dünyada en çok petrol taşımacılığı yapılan boğaz konumundadır. EIA, 2016 yılında Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 18,5 milyon varil petrol taşındığını açıkladı. Bu rakam deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Kuzey kıyılarında İran, güneyinde Umman'ın yer aldığı boğazın Basra ve Umman körfezleri arasındaki en dar yeri yaklaşık 50 kilometredir. Ağır yük gemilerinin geçiş koridorunun genişliği ise 10 kilometredir. İran'ın Lark Adası'yla Umman'ın Kumzar Yarımadası arasındaki bu bölgede 3 kilometre gidiş, 3 kilometre dönüş koridoru bulunuyor.​ Boğaz, petrol ihraç eden Körfez ülkeleri ve İran'ın okyanusa açıldığı tek çıkış noktası durumunda.

Sözü edilen bölgede petrol taşıma alternatif güzergahı olabilecek ve 1947 yılında yapımına başlanan Trans Arabistan Petrol Boru Hattı'nın istenen düzeyde işletilememesi Hürmüz Boğazı'nın önemini arttırdı.