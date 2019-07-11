Büyük İpek Yolu 1. Uluslararası Folklor Festivali Özbekistan'da düzenlenen festivale, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'den fazla ülkeden 100'e yakın sanatçı katılıyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da düzenlenen "Büyük İpek Yolu 1. Uluslararası Folklor Festivali" başladı. Ülkenin doğusundaki Fergana vadisinde bulunan tarihi Mergilan kentindeki festivalin açılışına, hükümet üyelerinin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon şefleri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Törende halk oyunları gösterileri sunuldu. Festivale, Türk dünyası müzikleriyle ilgili çalışmalar yapan sanatçı Bünyamin Aksungur ve ekibinin yanı sıra 20'den fazla ülkeden 100'e yakın sanatçı ve uzman katılıyor. Festival, 13 Temmuz'da sona erecek.

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