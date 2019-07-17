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Büyük ikramiye talihlisi için hazır

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar: - "Çalıştığımız banka 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladı. Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
Büyük ikramiye talihlisi için hazır

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresinin (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihliye ödenmek üzere ilgili bankada hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan büyük ikramiyenin 20 milyon liralık kısmı, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde basına gösterildi. İkramiyenin söz konusu kısmı, 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 350 balyadan oluştu.

Burada açıklama yapan MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, dün idareyi arayan bir talihli adayının, Avrupa'da yaşadığını, İstanbul'a bir cenaze vesiylesiyle gelmesi nedeniyle ikramiye kazandığını farkettiğini söylediğini aktardı. Dünden beri talihlinin gelmesini beklediklerini bildiren Uçar, idarenin ikramiye kontrol heyetinin hazırlıklarını tamamlamasını sağladıklarını söyledi.

Uçar, yılbaşı özel çekilişinde amortiler dahil neredeyse tüm ikramiyelerin ödendiğini ve büyük ikramiyenin sahibini beklediklerini ifade ederek, "Onu da idare olarak verip vazifemizi yerine getirmiş olmanın umudunu yaşıyoruz. Bu anlamda çalıştığımız bankamızla da görüştük. Onlar da 70 milyon liralık ikramiyeyi hazırladılar. Artık dakika dakika talihlimizin gelip ikramiyesini teslim almasını umutla bekliyoruz." diye konuştu.

Kamuoyunda ikramiyenin daha önce bir başkasına verildiği imajına işaret etmek isteyen bazı iddialar ortaya atıldığını kaydeden Uçar, "MPİ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en saygıdeğer kurumlarından birisidir, kamuoyu ile paylaşmadan böyle bir işlem yerine getirilemez. 70 milyon liranın talihlisinin de gerek kendisi gerekse vekili ya da çalıştığı banka yetkilileriyle en yakın zamanda idaremize başvurmasını, biletinin aslını ibraz etmesini ve 70 milyon liralık bakiyesini ister elden ister hesaptan almasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İletişim bilgisi bırakmadı"

Uçar, talihlinin ortaya çıkmaması halinde 31 Aralık saat 17.00 itibarıyla ikramiyenin Hazineye kalacağına dikkati çekerek, idarenin özel kalem birimini arayan talihlinin bir iletişim bilgisi bırakmadığını, bu nedenle talihlinin kendilerine başvurmasını beklediklerini söyledi.

Geçmiş yıllardaki çekilişlerde de talihlilerin, kamuoyunun haberdar olmasını istemediği durumlarda ikramiyelerini almakta gecikebildiğini bildiren Uçar, önceki yıllarda 30 Aralık'a kadar bekleyen talihliler olduğunu anlattı.

Uçar, bir an önce ödemeyi yaparak, 2020 yılının yılbaşı ikramiyesini açıklamak istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
  1. Büyük ikramiye
  2. Milli Piyango İdaresi
  3. yılbaşı özel çekişili

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