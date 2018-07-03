Bomba açıklama: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim

Sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Olimpik Lyon'un sağ beki Rafael, transferi hakkında konuştu.

Başarılı sağ bek, siyah-beyazlı kulübün kendisiyle ilgilendiğini ve yüksek ihtimalle transferin gerçekleşeceğini söyeldi.

EN GÜÇLÜ SEÇENEK BEŞİKTAŞ



Beşiktaş iddialarını doğrulayan Rafael, ''Transfer döneminde çok seçeneğim var. En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi bir kulüp. PremierLig ise beni her zaman etkiliyor. Diğer bir seçenek ise Lyon'da kalmak.'' şeklinde konuştu.





LYON'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR



Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.