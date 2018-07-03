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Bomba açıklama: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim

Lyon forması giyen başarılı sağ bek Rafael, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını belirtti ve "En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 23:43
Bomba açıklama: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim

Sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Olimpik Lyon'un sağ beki Rafael, transferi hakkında konuştu.

Başarılı sağ bek, siyah-beyazlı kulübün kendisiyle ilgilendiğini ve yüksek ihtimalle transferin gerçekleşeceğini söyeldi.

EN GÜÇLÜ SEÇENEK BEŞİKTAŞ

Beşiktaş iddialarını doğrulayan Rafael, ''Transfer döneminde çok seçeneğim var. En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi bir kulüp. PremierLig ise beni her zaman etkiliyor. Diğer bir seçenek ise Lyon'da kalmak.'' şeklinde konuştu.

LYON'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 31 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 23:43
  1. Beşiktaş
  2. Olimpik Lyon
  3. Rafael

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