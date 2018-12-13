Büyük ihmalkârlık! 5 milyon liralık hizmet uçtu gitti

Lice'nin Üçdamlar köyünden geçen Dicle nehrinin en büyük kolu olan sarım çayının kenarında yer alan, Ücdamlar köyüne ait yüzlerce dönümlük arazinin su baskınından korunması için, köylülerce 2004'te ilgili makamlara yapılan müracaatlar neticesinde gelen kararla, 2005 tarihinde Devlet Su İşleri tarafından bin 500 metrelik bir set yapıldı. Ancak bütün arazinin korunması için en az bin 500 metrelik bir setin daha ilave edilmesi gerekiyordu ve bunun için köylülerce ilgili makamlara tekrar müracaatlar yapıldı. Yapılan müracaatlar sonucu 2018' de bin 500 metrelik bir setin daha ilave edilmesi onayı geldi. Devlet Su İşlerince 2018'in Temmuz ayında setin yapılması çalışmasına başlandı. 3 adet buldozerlerle söz konusu çay yatağında yapılan üç aylık bir çalışma sonucu bir ön aşama olan kumun toplanmasıyla, yaklaşık bin 800 metrelik bir set yapıldı. Çalışmanın son ve en önemli aşaması olan setin su tarafına yapılması gereken taş döşemesi, sudan bahanelerle ertelenerek ihmal edildi. Ve yağan yağmurla beraber taşan suyla 5 milyon liralık dev hizmet kum olup gitti.

Köyün ileri gelenlerinden eski köy muhtarı Hasan Tunçok, bu ihmalkârlığa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Burada devlete milyonlarca liraya mal olan ve bizim köy içinde hayati öneme sahip bu hizmeti, işin son aşaması olan taş döşemesini yapmadan yarıda bırakıp gittiler ve ben o günden beri DSİ'nin sorumlularıyla sürekli görüşüp soruyordum, neden gelip taş döşemesini yapmıyorsunuz, ne zaman geleceksiniz diye ve her sorduğumda da başka bahaneler ileri sürerlerdi. Ve bugün-yarın derken tam üç ay geçti gelip yapmadılar ve bugün taşan suyla, (şantiye sorumlularının söylediği rakam) tam 5 milyon liralık masraf boş yere kum oldu gitti, sürekli uyarıyorduk ama bize kulak asmadılar, hatta bir defasında şantiye sorumlusunu arayıp dedim ki eger yarıda bıraktıklarınız bu işi yapmaya, tamamlamaya gelmezseniz bizde bu durumu medyaya veririz, haber yaparız. O'da dedi ki siz böyle bir hata yaparsanız bilinki bu set olduğu gibi orda kalacak, çünkü bu bizim elimizde olan bir şeydir ve deriz ki orada döşemek için taş bulamadık, ondan kalmış."

Köyün ileri gelenlerinden Hasan Tunçok, şöyl devam etti:

"Setin yapılma onayı geldiğinde şantiyenin sorumluları beni aradılar dediler ki biz şimdilik oraya şantiye kuramayız, eğer oraya gelecek olan çalışma ekibinin, çalışma süresince, yeme içme dahil bütün ihtiyaçlarını karşılamayı kabul ederseniz biz ekip göndeririz çalışmaya başlayacaklar, yok biz karşılamayacağız derseniz sizin set kalabilir ve bende köylülere durumu anlattım, köylüler de kabul ettiler ve aylarca bütün masrafları biz karşıladık, çünkü bu set bizim köy için hayati öneme sahiptir ama gördüğünüz gibi ihmal ettiler yapmadılar ve taşan suyla hepsi tekrardan kum olup gitti."

Devletin araçlarıyla şahsi iş...

Köy sakinlerinden Mehmet katran ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çalışma ekibi köyümüze ilk geldiğinde burayı çok beğendiklerini söylediler, yeme içme, a'dan, z'ye her türlü ihtiyaçlarını biz karşıladık ve o kadar burada kalmak -çalışmak isterlerdi ki, adeta buradaki işleri bitmesin diye oyalarlardı, mesela Diyarbakır'dan ayda 4-5 defa şefler falan gelirlerdi güya çalışmayı denetlemek için ve her gelişlerinde de, satte yaklaşık bin lira yakıt yakan devletin o dev araçlarıyla çalışma alanının bir iki kilometre yukarısına gidip dozerle kanal açıp suyu kesip balık yakalarlardı, burada kalmak için açık açık oyalarlardı ve sonuç bugün ortadadır ne set kaldı ne de bir şey, bütün o masraf boşuna gitti.”