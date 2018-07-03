Başkent yeniden yapılanıyor! Bürokrasi de büyük heyecan

Ankara kulislerinde bir yandan seçim sonuçlarının analizi yapılırken, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre oluşturulacak yeni devlet yapısındaki atamalar merak ediliyor.

Özellikle Ankara’daki çok sayıda bakanlık, kamu kurumu, ilişkili kurum, üst kurul ve başkanlık olarak adlandırılan devlet yapılanmasında çalışan binlerce memur ve üst düzey bürokrat yeni kurumlarını bekliyor. Başbakanlık gibi kapatılacak kurumlarda çalışanların büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı’na geçmek için uğraşıyor. Bu kurumda çalışanların bir bölümü bazı bakanlıklara ve başkanlıklara kaydırılacak.

BİR YILA YAYILACAK

Çalışmaların kademeli sürdürülmesi nedeniyle personele yönelik operasyonların tamamı birden yapılmayacak. Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) önce yapının kurulması sağlanacak. Kurumların birleştirilmesi, lağvedilmesi ve personelin kaydırılması gibi işlemler, bir yıla yayılacak. Özellikle de yerel seçimlerden sonra hızlandırılacak. Bu süreçte özlük hakları, kıdem ve tazminatlarla ilgili hiçbir kayıp olmayacak. Kamu çalışanları, Devlet Personel Başkanlığı’nca bir havuzda toplanacak ve ihtiyaca göre yeni devlet yapısında görevlendirilip farklı kurumlara dağıtılabilecek.

Ankara’da en büyük hareketlilik bürokraside yaşanıyor. Genel müdür, müsteşar, müfettiş, denetim elemanları gibi üst düzey bürokratlar, yeni yapıda görev alabilmek için kulis çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak olan YSK’nın, bunu 1 gün öne alabileceği, milletvekili ve cumhurbaşkanı yemin töreninin 7-8 Temmuz’da olabileceği, kabinenin de 8-9 Temmuz’da açıklanabileceği kaydediliyor.

(Hürriyet)