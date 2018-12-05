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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı

2021'e kadar kapalı kalacak çarpıştırıcıda bu süre içinde iyileştirme çalışmaları yürütülecek

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı

ANKARA (AA) - Atom altı parçacığı "Higgs Bozonu"nun keşfiyle sonuçlanan önemli fizik deneylerinin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısının, iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, önceki gün itibariyle devre dışı bırakıldı.

Parçacık ışınlarını yoğunlaştırmak amacıyla iyileştirmeye gidilecek çarpıştırıcının, 2021 ilkbaharına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bunun çarpıştırıcı için ikinci uzun sessizlik süreci olacağını açıkladı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında, Mart 2013'te, evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
  1. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
  2. CERN

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