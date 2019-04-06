0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "Önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum"

06 Nisan 2019 Cumartesi 18:47
"Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecinde yüzde 96'lık kısmın başarıyla tamamlandığını açıkladı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma 03.00'te başlatılan taşınma işleminin yüzde 96'lık bölümünün başarıyla geride bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, nihai geçiş için devam eden çalışmaların önceden belirlenmiş olan 45 saatlik planlamadan daha kısa sürdüğü, 33 saat içerisinde yüzde 96 orana ulaşıldığı belirtildi.

Bugün saat 20.00 itibarıyla tamamının sona ermesi beklenen taşınma operasyonu ile THY'nin İstanbul Havalimanı’nda yepyeni bir döneme başlayacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, THY'nin 86 yıllık tarihine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’na vedasını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Halihazırda dünyanın en büyük havalimanı projesi olan bu dev tesis, gelecekte THY'nin çok daha büyük ve küresel ölçekte çok daha fazla ses getirecek büyümesine ev sahibi olmakla birlikte, aynı zamanda haiz olduğu son teknoloji ürünü fiziksel kabiliyet ve kapasitesiyle de büyümemizdeki en önemli itici güç olacaktır." dedi.

Aycı, Atatürk Havalimanı'nın misyonunu başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanı’na veda etmek bizler için tabii ki oldukça hüzün vericiydi. Ancak, markamızın özellikle son 15 yılı aşkın süredir önüne geçilmez yükselişi ve gelişimi, bizi bu zor ayrılık kararını almaya mecbur kıldı. Etkin büyüme performansı ile artık kabına ve mevcut yuvasına sığmaz olan Türk Hava Yolları için, gelişimini destekleyecek ve ayrıca sağladığı kapasite ve diğer fiziksel imkanlarla da önünü açacak yeni bir yuva gereksinimi doğdu. Yolcu ve uçuş deneyimini bambaşka bir platforma taşımamızda bizleri yetkin kılacak bu imkanlar bütününü, hem markamıza hem Türk sivil havacılığına hem de dünya havacılığına kazandırmakta katkı sahibi olan herkese, başta bu projenin fikir sahibi ve en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, IGA Konsorsiyumu, çeşitli iş ortaklarımız, değerli ailemizin her bir ferdi ve diğer tüm emek ve destek sahiplerine şükranlarımı sunuyor; önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum."




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 18:47
  1. İlker Aycı
  2. istanbul havalimanı
  3. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Büyük Göç" planlanandan 13 saat erken tamamlandı
    1. "Büyük Göç" planlanandan 13 saat erken..
    2. Real Madrid, Benzema ile kazandı
    3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 bin..
    4. Kahramanmaraş’ta aranan 68 kişi..
    5. Alaçatı Ot Festivali’ne yoğun ilgi
    6. İran’da denizaltı bataryası patladı: 3..
    7. 60 yıl sonra muhtar değişti
    8. Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol
    9. Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân..
    10. 2019 Antalya Judo Grand Prix’te ikinci..
    11. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    12. Emniyet Müdürlüğü personeli piknikte..
    13. Samet Aybaba: “Gerçekten kötü bir oyun”
    14. Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor..
    15. Murat Şahin: ”Haklı bir galibiyet..
    16. Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet..
    17. Kadıköy’de 7’den 70’e vatandaşlar masa..
    18. Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2..
    19. İntihar etmek için çatıya çıktı,..
    20. "Venezuela'yı emperyalizmin..
    21. Urla açıklarında 60 kaçak göçmen..
    22. Kırklareli'nde oyların sayımı sürüyor
    23. Aksu köyü suya gömüldü
    24. "İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla..
    25. Hemzemin geçitte tren ambulansa..
    26. 6'ncı kattan apartman boşluğuna düşüp..
    27. Cezaevi firarisi evindeki gizli..
    28. Kontrolden çıkan otomobil durağa..
    29. Diyarbakır'da jandarma parmak izi..
    30. Kahreden olay! Halı sahada kalp krizi..
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız