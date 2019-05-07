103 bin 539 sivil İdlib'ten Türkiye'ye sığındı!

Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan mütabakatla gerginliği düşürme bölgesi ilan edilen İdlib’te katliam var. Hama ve Lazkiye kırsalı ile birlikte İdlib’te 37 yerleşim birimi havadan ve karadan atılan bombaların hedefi oldu. Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltama Bölgesi"ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılar, son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk etmesine yol açtı.

Mahalli sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaç, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk ederek Türkiye sınırı hattındaki kamp alanlarına sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Hallaç, bombardımanın sürmesi halinde bu sayının 600 bine çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

İdlib Mahalli Meclis Başkanı Ghassan Hamo ise, son 4 günde şartların her dakika ağırlaştığı İdlib güneyinden Atme, başta olmak üzere Türk sınırına sığınan sivil sayısının 50 bini aştığını söyledi. Hamo, 37 yerleşim biriminin bombalandığını belirterek Rus ve rejim hava unsurlarının 24 saat kesintisiz bombardıman yaptığını anlattı. Hamo, Esed helikopterlerinin yeniden varil bombaları ile saldırmaya başladığını ve durumun Astana’da varılan ateşkes ve gerginliği azaltma anlaşması öncesine döndüğünü kaydetti.

Bombardıman değil katliam



Yoğun saldırı altındaki Kefrenbude ilçesindeki evini terk eden Subhi Cuma, “Biz artık siyasi bir çözüm istiyoruz” dedi. İdlibli Ali el Masri de sınır hattı güvenli olduğu için buraya sığındıklarını belirterek “Bombardıman değil, orada bir katliam oluyordu” diye konuştu. Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya’nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Ghassan Hamo, “Son bir haftada 170’ten fazla sivil şehit oldu. Rejim ve Rus saldırılarında evler yanında sivil savunma merkezleri, cami ve hastane gibi kritik noktalarda hedef alınıyor. Cisr Şugur’da cami, Kefer Zeyta ve Garyat Has bölgesinde birer sağlık merkezi vurularak tamamen harabeye çevrildi. Uluslararası yardım kuruluşlarının 1 yıldır tüm faaliyetlerini durduğu bölgeye acil yardım çağrısında bulunuyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye sınırında kamp alanı kalmadı diyen Hamo, güvenli görülen alanlara sığınan on binler için acil olarak su, yemek ve çadır ihtiyacımız var” dedi.



(Yeni Şafak)