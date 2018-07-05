Büyük facia! İki turist teknesi devrildi

Tayland'ın ünlü tatil bedelsi Phuket'in güneyindeki tatil köyünde iki turist teknesi devrildi. Polis, 90 kişinin kurtarıldığını, ancak en az 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi. 39 turistin Çin ve Avrupa'dan geldiği belirtildi.

Tayland kanalı, Thai Channel 7 ise, 48 kişinin kurtarıldığını, 49 kişinin kayıp olduğunu iddia etti. Sayıdaki çelişkinin sebebi ise aydınlatılamadı.

Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.