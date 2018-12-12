Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün en küçük şehidi uğurlandı

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün en küçük şehidi 4 yaşındaki Ahmed Ebu Abid son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında cuma günü babasıyla beraber katıldığı gösterilere müdahalesinde yaralanan ve dün şehit düşen Ahmed'in naaşı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nden teslim alınarak evine getirildi.

Çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından küçük Ahmed'in naaşı omuzlarda taşınarak kentteki mezarlığa defnedildi.

AA muhabirine konuşan anne Ümmü Ammar, oğlunun gösterilere katılmadan önce yaptığı son şeyin, ısrarla istediği keki mutlulukla yemek ve kardeşlerini öpmek olduğunu belirtti.

Acılı anne, "Ahmed o gün canının güzel bir kek çektiğini söyledi. Oğlumun isteğini kırmadım ve kek hazırladım. Dilimlere böldüğüm kekten payına düşeni yedi ve ardından kardeşlerini öperek sanki onlara veda etti." dedi.

Oğlunun gösterilere katılmak istediğini ancak kendisinin izin vermediğini söyleyen Ümmü Ammar, babasının oğlunun ısrarlarına dayanamayarak onu yanına aldığını anlattı.

- Gösterilere katılmayı piknik gibi görüyordu

Ümmü Ammar, oğlunun gösterileri sınır tellerinden ve tehlikeden uzak bir piknik gibi gördüğünü dile getirdi.

Yaralandığında Ahmed'in yanında olan baba Yasir Ebu Abid (36) ise İsrailli keskin nişancının kendisine ve oğluna baktığını gördüğünü söyledi.

İsrailli askerin namlusundan çıkan tahrip uçlu merminin, herkesin şarapnel parçalarıyla yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Ebu Abid, oğlu Ahmed'in biri sağ gözüne olmak üzere vücuduna birçok şarapnel parçası isabet ettiğini belirtti.

- 4 yaşındaki Ahmed'in suçu neydi?

"Ahmed İsrail askerlerinin doğrudan hedef almasına neden olacak hangi suçu işledi?" diye soran baba, İsrail askerlerinin göstericileri kasten hedef aldığını ve öldürmek istediğini vurguladı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.









