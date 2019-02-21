"Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak"

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yarının özel ve farklı bir gün olacağını belirtti.

Bedran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs, Filistin'in tamamı gibi bizim hakkımızdır. Vazgeçmeyeceğiz, satmayacağız, pazarlık yapmayacağız. İşgalci (İsrail), halkımızın Mescid-i Aksa'yı savunmak için harekete geçmeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor." ifadesini kullandı.

Hamaslı yönetici, Gazze sınırında 30 Mart 2018'den bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yarının "özel ve farklı bir gün" olacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere cuma günü (yarın) Mescid-i Aksa'da toplanma çağrısı yapmıştı.

İsrail polisi salı akşamı Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapı İsrail polisince pazar günü zincirlenmişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.