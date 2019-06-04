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Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irat etti - Ali Erbaş:- "Bayram günleri, ramazanı eda eden kullarına Rabb'imizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır"- "Bayramları neşe, sevinç ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bayramımız mübarek olsun"

04 Haziran 2019 Salı 07:30
Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayram günleri, ramazanı eda eden kullarına Rabb'imizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır." dedi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede, bayram sevincinin hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babayla, acı-tatlı günlerin ortağı, can yoldaşı eşle, evlerin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarla yaşamak gerektiğini söyledi.

Bayramda, aile büyüklerinin, akrabaların, komşuların, arkadaş ve dostların ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım." diye konuştu.

Ali Erbaş, bir ramazanı daha yaşamış olmanın şükrünü eda ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bayramları neşe, sevinç ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bayramımız mübarek olsun. Ramazan ayının gündüzünde gecesinde, orucunda teravihinde Rabb'imizin rızasını aramaya gayret ettik. İbadetlerimizi ve iyiliklerimizi çoğaltmaya, sabrımızı ve tevbemizi artırmaya, Kur'an ile beslenip takva elbisesi kuşanmaya çalıştık. Mukabelelerle Peygamberimizin sünnetini ihya ederken, iftar sofralarında lokmamızı sevdiklerimizle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Zekat ve sadakalarımızın bizi mal tutkusundan, dünya hırsından arındırmasını niyaz ettik. Tekbir ve salavatların yükseldiği camilerimizde ümmet olmanın coşkusunu yürekten hissederken, itikafla kulluk bilincimizi tazeledik. Geçen yıllarımızın muhasebesini yaptık. Hata ve günahlarımızdan tövbe ettik, Rahman'ın affına sığındık. İşte böylesine feyizli ve bereketli bir ayın sonunda bayram sabahına ulaştık elhamdülillah."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram sabahında küskünlüklere, dargınlıklara son vermek gerektiğini belirterek, "Müminler ancak kardeştir." ilahi fermanına uyarak muhabbet ve güven bağlarını pekiştirme çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Erbaş, "Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad edelim. İslam beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabb'imize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenab-ı Hak'tan lütuf ve inayet dileyelim." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, ramazanda kazanılan güzel hasletlerin hayat boyu devam etmesi temennisinde bulunarak, ramazan bereketi ve samimiyetinin daim olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesini şöyle tamamladı:

"Başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.Hutbemi Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifi ile bitiriyorum, Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz."

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 07:30
  1. Bayram Namazı
  2. Büyük Çamlıca Camisi
  3. Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş

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