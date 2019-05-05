Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan-ı Şerif arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Ziyaretçilerin önüne Panoramik İstanbul manzarasını seren camii, işçiliği, hatları, şadırvanıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Açılışı geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor. Ramazan-ı Şerif arifesinde on binlerce vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek için pazar günü de yeni açılan Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. 3 kapıdan aynı anda giriş yapılabilen caminin altında 4 kat otopark bulunuyor. Vakit namazlarında cami otoparkına 5’er bin araç girmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Otoparkta aracının kolay bulunabilmesi için camiye gelen vatandaşların araç park ettikleri alanın kaydetmeleri veya fotoğrafını çekmeleri işlerini kolaylaştırıyor.

Büyük Çamlıca Camii’nin panoramik İstanbul manzarası

Açıldığı günden bugüne her geçen gün vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Büyük Çamlıca Camii’nde panoramik İstanbul manzarası görenleri büyülüyor. Caminin avlusundaki panoramik İstanbul manzarasında hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü bir anda kaydeden vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın en güzel seyredildiği yerin Büyük Çamlıca Camii olduğunu söyledi. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar cami avlusuna çıkarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Vakit namazlarında Büyük Çamlıca Camisinde yaklaşık 20’şer bin kişi saf tuttu

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisinde haftasonu vatandaşlar en uğrak noktası haline geldi. İbadetini yapmak için İstanbullu vatandaşlar Büyük Çamlıca Camii’ne geldiği görüldü. Vakit namazlarında Büyük Çamlıca Camii’nde yaklaşık 30 safta yaklaşık 20 bin kişinin saf tuttuğu gözlendi. Abdesthaneler ve şadırvanlarda hiçbir sıkıntı yaşanmazken, dış avluya bakan minarelerin altındaki asansörlerin çalıştırılmaması dikkat çekti. Camiyi çok beğendiklerini belirten ziyaretçiler, Ramazan öncesinde muhteşem bir duygu yaşadıklarını ifade etti.

Büyük Çamlıca Camisi mimarisiyle dikkat çekiyor

İbadete açılan Büyük Çamlıca Camisinin doğu tarafındaki yeşil mesire alanının düzenleme çalışmaları devam ederken, caminin muhteşem hatları mükemmel mermer işçilikleri, kusursuz ahşap kapı ve pencereleriyle vatandaşlardan tam not aldı. Zeminde yün halının olması sağlık açısından olumlu karşılanırken, caminin içindeki İznik tarzı Osmanlı motif çini süslemelerine büyük beğeni topladı. Yakın zamanda açılacak solanlardaki sergilerle cami tam bir ibadet ve kültür merkezine dönüşecek. Açılışı yapılan camide halen çevre düzenlemesinin devam etiği gözlendi.