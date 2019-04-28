Büyük Çamlıca Camii’ne binlerce genç akın etti

İstanbul İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır düzenlenen gençlik buluşmalarının Ramazan ayı öncesindeki son etkinliği bu sabah Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşti. Binlerce gencin yanı sıra vatandaşların da akın ettiği sabah namazı programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

İstanbul İl Müftülüğü, Ramazan ayı öncesi son gençlik buluşmasını Büyük Çamlıca Camii’ndeki sabah namazında gerçekleştirdi. Binlerce gencin akın ettiği sabah namazı programında vatandaşlar cami içinde ve iç avluda yer bulmakta zorlandı. Dış avlunun dahi dolup taştığı sabah namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Bilal Erdoğan ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Namaz sonrasında kürsüden vatandaşlara hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Prof. Dr. Erbaş, “1 yıldır İstanbul’da Pazar sabahları yapılan gençlik buluşmalarının sonu bugün Büyük Çamlıca Camii’nde yapıldı. Elhamdülillah binlerce gençle birlikte olduk. Birlikte namaz kıldık, birlikte rüku ettik, dua ettik, zikir yaptık, tesbihat yaptık. Allah kabul etsin diyorum. Allah gençlerimize zeval vermesin” dedi. Öte yandan binlerce gencin Çamlıca Camii’nde buluşması havadan görüntülendi