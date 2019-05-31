Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi’nde doldu taştı Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı.

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Kadir Gecesi’nde manzarasıyla kendine hayran bırakan Büyük Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Camii yapımının ardından ilk Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Vatandaşlar camiye akın ederken, caminin dolmasıyla bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı. Öte yandan Büyük Çamlıca Camii, Kadir gecesi havadan görüntülendi. Cami manzarasıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.